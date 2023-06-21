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"Король антисемитизма после Гитлера": Зеленский прокомментировал позорный выпад Путина

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 14:26
Король антисемитизма после Гитлера: Зеленский прокомментировал позорный выпад Путина
Владимир Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировое сообщество за поддержку после нелицеприятного высказывания президент РФ Владимира Путина, который назвал украинского лидера "позором еврейского народа".

Источник: Зеленский в интервью BBC

Детали: Журналист в частности спросил украинского президента о его реакции на то, как глава РФ Путин на прошлой неделе назвал Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда, и было очевидно, что вопрос застал его врасплох, пишет ВВС.

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Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос.

Прямая речь: "Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Прошу прощения, но он ведь второй король антисемитизма (king of antisemitism) после Гитлера.

И это говорит президент. Цивилизованный мир не может так выражаться. Но для меня было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку".

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Предыстория:

  • Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин 16 июня назвал Зеленского "позором еврейского народа".
  • Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что в Украине нет неонацистов и что Зеленским гордится весь мир.
  • Еврейская конфедерация Украины отметила, что Зеленский - герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации.

Темы: ЗеленскийПутиневреи
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