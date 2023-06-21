"Король антисемитизма после Гитлера": Зеленский прокомментировал позорный выпад Путина
Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировое сообщество за поддержку после нелицеприятного высказывания президент РФ Владимира Путина, который назвал украинского лидера "позором еврейского народа".
Источник: Зеленский в интервью BBC
Детали: Журналист в частности спросил украинского президента о его реакции на то, как глава РФ Путин на прошлой неделе назвал Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда, и было очевидно, что вопрос застал его врасплох, пишет ВВС.
Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос.
Прямая речь: "Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Прошу прощения, но он ведь второй король антисемитизма (king of antisemitism) после Гитлера.
И это говорит президент. Цивилизованный мир не может так выражаться. Но для меня было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку".
Предыстория:
- Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин 16 июня назвал Зеленского "позором еврейского народа".
- Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что в Украине нет неонацистов и что Зеленским гордится весь мир.
- Еврейская конфедерация Украины отметила, что Зеленский - герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации.