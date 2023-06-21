"Король антисемитизма после Гитлера": Зеленский прокомментировал позорный выпад Путина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировое сообщество за поддержку после нелицеприятного высказывания президент РФ Владимира Путина, который назвал украинского лидера "позором еврейского народа".

Источник: Зеленский в интервью BBC

Детали: Журналист в частности спросил украинского президента о его реакции на то, как глава РФ Путин на прошлой неделе назвал Зеленского "позором еврейского народа". Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда, и было очевидно, что вопрос застал его врасплох, пишет ВВС.

Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос.

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Прямая речь: "Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Прошу прощения, но он ведь второй король антисемитизма (king of antisemitism) после Гитлера.

И это говорит президент. Цивилизованный мир не может так выражаться. Но для меня было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку".

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