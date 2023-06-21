Зеленський про ядерні погрози Путіна: Не думаю, що він готовий, бо любить життя
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю, але не можна бути упевненим щодо лідера країни, який втратив зв’язок з реальністю.
Джерело: інтерв’ю Зеленського BBC
Пряма мова Зеленського: "Він буде говорити про використання ядерної зброї, (але) я не думаю, що він готовий до цього, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить.
Але я ніяк не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має жодних зв'язків з реальністю, яка в 21 столітті розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда".
Деталі: При цьому Зеленський нагадав, що лідер країни-агресора почав нести небезпеку для України з 2014 року, коли окупував перші території.
Знати більше: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.
Що було раніше:
- 16 червня Володимир Путін повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.
- Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї, проте поки жодної боєголовки туди з Росії не перемістили.
- 20 червня Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".