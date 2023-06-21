Зеленський про ядерні погрози Путіна: Не думаю, що він готовий, бо любить життя

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю, але не можна бути упевненим щодо лідера країни, який втратив зв’язок з реальністю.

Джерело: інтерв’ю Зеленського BBC

Пряма мова Зеленського: "Він буде говорити про використання ядерної зброї, (але) я не думаю, що він готовий до цього, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить.

Але я ніяк не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має жодних зв'язків з реальністю, яка в 21 столітті розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда".

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Деталі: При цьому Зеленський нагадав, що лідер країни-агресора почав нести небезпеку для України з 2014 року, коли окупував перші території.

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