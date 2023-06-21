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Зеленский о ядерных угрозах Путина: Не думаю, что он готов, потому что любит жизнь

Станислав ПогориловСреда, 21 июня 2023, 15:02
Зеленский о ядерных угрозах Путина: Не думаю, что он готов, потому что любит жизнь
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, но нельзя быть уверенным в отношении лидера страны, который потерял связь с реальностью.

Источник: интервью Зеленского BBC

Прямая речь Зеленского: "Он будет говорить об использовании ядерного оружия, (но) я не думаю, что он готов к этому, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит.

Но я никак не могу сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет никаких связей с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа".

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Детали: При этом Зеленский напомнил, что лидер страны-агрессора начал нести опасность для Украины с 2014 года, когда оккупировал первые территории.

Узнать больше: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 июня Владимир Путин сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.
  • 20 июня Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Темы: ЗеленскийПутинядерное оружиевойна
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