Зеленский о ядерных угрозах Путина: Не думаю, что он готов, потому что любит жизнь

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, но нельзя быть уверенным в отношении лидера страны, который потерял связь с реальностью.

Источник: интервью Зеленского BBC

Прямая речь Зеленского: "Он будет говорить об использовании ядерного оружия, (но) я не думаю, что он готов к этому, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит.

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Но я никак не могу сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет никаких связей с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа".

Детали: При этом Зеленский напомнил, что лидер страны-агрессора начал нести опасность для Украины с 2014 года, когда оккупировал первые территории.

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