Зеленский о ядерных угрозах Путина: Не думаю, что он готов, потому что любит жизнь
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, но нельзя быть уверенным в отношении лидера страны, который потерял связь с реальностью.
Источник: интервью Зеленского BBC
Прямая речь Зеленского: "Он будет говорить об использовании ядерного оружия, (но) я не думаю, что он готов к этому, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит.
Но я никак не могу сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет никаких связей с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа".
Детали: При этом Зеленский напомнил, что лидер страны-агрессора начал нести опасность для Украины с 2014 года, когда оккупировал первые территории.
Узнать больше: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.
Что предшествовало:
- 16 июня Владимир Путин сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.
- 20 июня Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".