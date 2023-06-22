У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента про підготовку окупантами вибуху на ЗАЕС. У Кремлі, як зазвичай, назвали усе "брехнею".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили – все, що хотіли бачити".

Деталі: За словами Пєскова, в Росії заплановано контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова: "Наш діалог із міжнародним агентством триває".

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Що було раніше: 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

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