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У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС

Альона Мазуренко Четвер, 22 червня 2023, 12:52
У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента про підготовку окупантами вибуху на ЗАЕС. У Кремлі, як зазвичай, назвали усе "брехнею". 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости" 

Пряма мова: "Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили – все, що хотіли бачити".

Деталі: За словами Пєскова, в Росії заплановано контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова: "Наш діалог із міжнародним агентством триває".

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Що було раніше: 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • ЗАЕС окупована росіянами з початку березня 2022 року. 
  • Наприкінці липня 2022 року повідомлялося, що російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.
  • А на початку серпня 2022 року з’явилася інформація про розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.
  • Також є дані, що окупанти зберігають техніку, зброю і вибухівку в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків. 
  • У травні Держатомрегулювання повідомило, що російські окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Теми: ЗАЕСокупаціятерактРосія
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