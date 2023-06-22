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В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС

Алена МазуренкоЧетверг, 22 июня 2023, 12:52
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского президента о подготовке оккупантами взрыва на ЗАЭС. В Кремле, как обычно, назвали все "ложью".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Очень высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть".

Детали: По словам Пескова, в России запланированы контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева: "Наш диалог с международным агентством продолжается".

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Что было ранее: 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что есть угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • ЗАЭС оккупирована россиянами с начала марта 2022 года. 
  • В конце июля 2022 года сообщалось, что российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.
  • А в начале августа 2022 года появилась информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.
  • Также есть данные, что оккупанты хранят технику, оружие и взрывчатку в других производственных помещениях ЗАЕС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
  • В мае Госатомрегулирования сообщило, что российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.

Темы: ЗАЭСоккупациятерактРосcия
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