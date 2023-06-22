В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского президента о подготовке оккупантами взрыва на ЗАЭС. В Кремле, как обычно, назвали все "ложью".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Очень высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть".

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Детали: По словам Пескова, в России запланированы контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева: "Наш диалог с международным агентством продолжается".

Что было ранее: 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что есть угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

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