В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского президента о подготовке оккупантами взрыва на ЗАЭС. В Кремле, как обычно, назвали все "ложью".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Очень высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть".
Детали: По словам Пескова, в России запланированы контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева: "Наш диалог с международным агентством продолжается".
Что было ранее: 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что есть угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
Предыстория:
- ЗАЭС оккупирована россиянами с начала марта 2022 года.
- В конце июля 2022 года сообщалось, что российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.
- А в начале августа 2022 года появилась информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.
- Также есть данные, что оккупанты хранят технику, оружие и взрывчатку в других производственных помещениях ЗАЕС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
- В мае Госатомрегулирования сообщило, что российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.