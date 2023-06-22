Зеленський попередив, що погрози ядерною зброєю обернуться Путіну ліквідацією

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не допустить, щоб російський диктатор Володимир Путін застосував ядерну зброю проти України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова президента: "Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі".

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Деталі: Зеленський додав, що вважає небезпечним близьке оточення Путіна, яке постійно піднімає тему ядерного удару.

Також, на його думку, небезпечним є те, що Путін транспортував відповідну зброю на територію Білорусі.

Водночас Зеленський вважає, що російський диктатор на сьогодні не готовий це зробити, "тому що думає про своє життя", і "дуже любить" його.

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