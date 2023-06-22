Зеленський попередив, що погрози ядерною зброєю обернуться Путіну ліквідацією
Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не допустить, щоб російський диктатор Володимир Путін застосував ядерну зброю проти України.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС
Пряма мова президента: "Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі".
Деталі: Зеленський додав, що вважає небезпечним близьке оточення Путіна, яке постійно піднімає тему ядерного удару.
Також, на його думку, небезпечним є те, що Путін транспортував відповідну зброю на територію Білорусі.
Водночас Зеленський вважає, що російський диктатор на сьогодні не готовий це зробити, "тому що думає про своє життя", і "дуже любить" його.
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Передісторія:
- 16 червня Володимир Путін повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.
- Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї, проте поки жодної боєголовки туди з Росії не перемістили.
- 20 червня Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".