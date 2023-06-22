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Зеленский предупредил, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией

Ирина БалачукЧетверг, 22 июня 2023, 15:08
Зеленский предупредил, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент Владимир Зеленский считает, что мир не допустит, чтобы российский диктатор Владимир Путин применил ядерное оружие против Украины.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь президента: "Я считаю, что, если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи".

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Детали: Зеленский добавил, что считает опасным близкое окружение Путина, которое постоянно поднимает тему ядерного удара.

Также, по его мнению, опасным является то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси.

В то же время Зеленский считает, что российский диктатор на сегодня не готов это сделать, "потому что думает о своей жизни", и "очень любит" ее.

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Предыстория:

  • 16 июня Владимир Путин сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.
  • 20 июня Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Темы: ЗеленскийПутинядерное оружие
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