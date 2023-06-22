Зеленский предупредил, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией
Президент Владимир Зеленский считает, что мир не допустит, чтобы российский диктатор Владимир Путин применил ядерное оружие против Украины.
Источник: Зеленский в интервью ВВС
Прямая речь президента: "Я считаю, что, если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи".
Детали: Зеленский добавил, что считает опасным близкое окружение Путина, которое постоянно поднимает тему ядерного удара.
Также, по его мнению, опасным является то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси.
В то же время Зеленский считает, что российский диктатор на сегодня не готов это сделать, "потому что думает о своей жизни", и "очень любит" ее.
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Предыстория:
- 16 июня Владимир Путин сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.
- 20 июня Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".