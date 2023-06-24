ФСБ и Суровикин обратились к "вагнеровцам": просят "остановиться"

Федеральная служба безопасности РФ призвала боевиков ЧВК "Вагнер" не выполнять приказы Евгения Пригожина и задержать его, а генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал наемников "остановиться".

Источник: российское издание "Интерфакс", "Медуза", российские Telegram-каналы

Дословно ФСБ: "Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против русского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры для его задержания".

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Детали: К боевикам "Вагнера" также обратился генерал Суровикин: "Я призываю остановиться". Суровикина ранее назначили посредником между Минобороны РФ и "вагнеровцами". Это произошло после того как Пригожин начал жаловаться на недостаток боеприпасов и критиковать министра Шойгу. Примечательно, что свое видеообращение он записывал с оружием в руках.

Прямая речь Суровикина: "Я только что по приказу руководства Министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска сражаются с противником насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях.

Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнера". Мы вместе с вами воевали, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины.

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Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть ему на руку. Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ".

Что этому предшествовало: