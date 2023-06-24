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ФСБ и Суровикин обратились к "вагнеровцам": просят "остановиться"

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 00:58
ФСБ и Суровикин обратились к вагнеровцам: просят остановиться
СЕРГЕЙ СУРОВИКИН, РИА НОВОСТИ

Федеральная служба безопасности РФ призвала боевиков ЧВК "Вагнер" не выполнять приказы Евгения Пригожина и задержать его, а генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал наемников "остановиться".

Источник: российское издание "Интерфакс", "Медуза", российские Telegram-каналы

Дословно ФСБ: "Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против русского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры для его задержания".

Детали: К боевикам "Вагнера" также обратился генерал Суровикин: "Я призываю остановиться". Суровикина ранее назначили посредником между Минобороны РФ и "вагнеровцами". Это произошло после того как Пригожин начал жаловаться на недостаток боеприпасов и критиковать министра Шойгу. Примечательно, что свое видеообращение он записывал с оружием в руках.

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Прямая речь Суровикина: "Я только что по приказу руководства Министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска сражаются с противником насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях.

Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнера". Мы вместе с вами воевали, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины.

Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть ему на руку. Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ".

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Что этому предшествовало:

  • Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах в Москву обустраивают блокпосты.

Темы: СуровикинВагнерФСБ
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