Міноборони РФ: ЗСУ скористалися "провокацією" Пригожина, готують наступ під Бахмутом

Міністерство оборони РФ заявило, що Збройні сили України, скориставшись "провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують сили для наступу на Бахмутському напрямку.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У Міноборони Росії наголосили, що на Бахмутівському тактичному напрямку ЗСУ зосереджують "на вихідних рубежах для наступальних дій" підрозділи 35-ї бригади морської піхоти і 36-ї механізованої бригад.

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Що цьому передувало: