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Міноборони РФ: ЗСУ скористалися "провокацією" Пригожина, готують наступ під Бахмутом

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 01:33
Міноборони РФ: ЗСУ скористалися провокацією Пригожина, готують наступ під Бахмутом
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Міністерство оборони РФ заявило, що Збройні сили України, скориставшись "провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують сили для наступу на Бахмутському напрямку.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У Міноборони Росії наголосили, що на Бахмутівському тактичному напрямку ЗСУ зосереджують "на вихідних рубежах для наступальних дій" підрозділи 35-ї бригади морської піхоти і 36-ї механізованої бригад.

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Що цьому передувало:

  • Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости. 
  • Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
  • Федеральна служба безпеки РФ закликала бойовиків ПВК "Вагнер" не виконувати накази Євгена Пригожина і затримати його, а генерал Сергій Суровікін записав відеозвернення, у якому закликав найманців "зупинитися".

Теми: РосіяЗбройні силиБахмут
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