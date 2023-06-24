Минобороны РФ: ВСУ воспользовались "провокацией" Пригожина, готовят наступление под Бахмутом

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины, воспользовавшись "провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки", сосредотачивают силы для наступления на Бахмутском направлении.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В Минобороны России отметили, что на Бахмутовском тактическом направлении ВСУ сосредотачивают "на исходных рубежах для наступательных действий" подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады.

Что этому предшествовало:

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Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах в Москву обустраивают блокпосты.

Генеральная прокуратура РФ подтвердила, что против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.

Федеральная служба безопасности РФ призвала боевиков ЧВК "Вагнер" не выполнять приказы Евгения Пригожина и задержать его, а генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал наемников "остановиться".