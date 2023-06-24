Минобороны РФ: ВСУ воспользовались "провокацией" Пригожина, готовят наступление под Бахмутом

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины, воспользовавшись "провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки", сосредотачивают силы для наступления на Бахмутском направлении.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В Минобороны России отметили, что на Бахмутовском тактическом направлении ВСУ сосредотачивают "на исходных рубежах для наступательных действий" подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады.

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