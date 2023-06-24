"Це реально": у США уважно стежать за ситуацією в Росії – СNN

У США уважно стежать за подіями в Росії після останніх заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: CNN із посиланням на американського посадовця

Деталі: Як зазначає джерело видання, на відміну від попередніх заяв Пригожина про невмілість російського Міноборони, його останнім коментарям не передував український військовий прорив або тактичний успіх.

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Джерело видання повідомляє, у США розглядають останні заяви Пригожина як "щось більше, ніж його звичайна риторика".

"Це реально", – сказав співбесідник видання.

СNN наголошує, що незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин має намір робити після його закликів до росіян залишатися вдома.

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