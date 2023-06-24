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"Це реально": у США уважно стежать за ситуацією в Росії – СNN

Тетяна ЛозовенкоСубота, 24 червня 2023, 01:44
Це реально: у США уважно стежать за ситуацією в Росії – СNN
Техніка на вулицях міст РФ, ФОТО 116.RU

У США уважно стежать за подіями в Росії після останніх заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: CNN із посиланням на американського посадовця

Деталі: Як зазначає джерело видання, на відміну від попередніх заяв Пригожина про невмілість російського Міноборони, його останнім коментарям не передував український військовий прорив або тактичний успіх.

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Джерело видання повідомляє, у США розглядають останні заяви Пригожина як "щось більше, ніж його звичайна риторика". 

"Це реально", – сказав співбесідник видання. 

СNN наголошує, що незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин має намір робити після його закликів до росіян залишатися вдома.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Власник російської військової групи "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу і Генштаб за провал бойових дій, заявив, що Україна не планувала нападати на Донбас у 2022 році, і сказав, що на війні хотіли попіаритись російські чиновники, а заробити олігархи. 
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви облаштовують блокпости. 

Теми: ПригожинСШАРосія
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