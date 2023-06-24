Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Це реально": у США уважно стежать за ситуацією в Росії – СNN

Тетяна ЛозовенкоСубота, 24 червня 2023, 01:44
Це реально: у США уважно стежать за ситуацією в Росії – СNN
Техніка на вулицях міст РФ, ФОТО 116.RU

У США уважно стежать за подіями в Росії після останніх заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: CNN із посиланням на американського посадовця

Деталі: Як зазначає джерело видання, на відміну від попередніх заяв Пригожина про невмілість російського Міноборони, його останнім коментарям не передував український військовий прорив або тактичний успіх.

Джерело видання повідомляє, у США розглядають останні заяви Пригожина як "щось більше, ніж його звичайна риторика". 

Реклама:

"Це реально", – сказав співбесідник видання. 

СNN наголошує, що незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин має намір робити після його закликів до росіян залишатися вдома.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Власник російської військової групи "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу і Генштаб за провал бойових дій, заявив, що Україна не планувала нападати на Донбас у 2022 році, і сказав, що на війні хотіли попіаритись російські чиновники, а заробити олігархи. 
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви облаштовують блокпости. 

Теми: ПригожинСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму

На крівлі 2 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети - Генштаб

Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла

Зеленський здійснить візит у Болгарію – ЗМІ

фотоУ Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон

Китай відмовився приймати з візитом головного дипломата ЄС

Усі новини...
Пригожин
У Москві ввели режим контртерористичної операції
Путін готує відеозвернення
Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова і "йде на Москву"
Останні новини
22:19
Економічні новини 4 липня: росіяни готують провокацію на ЗАЕС, програму єОселя розширили
21:59
відеоОкупанти повідомили про серію потужних вибухів у Макіївці
21:58
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
21:36
В UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим
21:21
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
21:19
відеоУ Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ
21:15
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
21:00
Росія використовує викраденого з Херсону єнота для пропаганди війни – UAnimals
20:37
На Сонці стався потужний спалах, який призвів до відключення радіозв’язку на Землі
20:34
Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами
Усі новини...
Реклама: