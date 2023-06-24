"Это реально": в США внимательно следят за ситуацией в России – СNN
Суббота, 24 июня 2023, 01:44
В США внимательно следят за событиями в России после последних заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Источник: CNN со ссылкой на американского чиновника
Детали: Как отмечает источник издания, в отличие от предыдущих заявлений Пригожина о неумелости российского Минобороны, его последним комментариям не предшествовал украинский военный прорыв или тактический успех.
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Источник издания сообщает, в США рассматривают последние заявления Пригожина как "нечто большее, чем его обычная риторика".
"Это реально", - сказал собеседник издания.
СNN отмечает, что непонятно, есть ли у США какие-то ожидания относительно того, как или что Пригожин намерен делать после его призывов к россиянам оставаться дома.
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Предыстория:
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
- Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
- Владелец российской военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаб за провал боевых действий, заявил, что Украина не планировала нападать на Донбасс в 2022 году, и сказал, что на войне хотели попиариться российские чиновники, а заработать олигархи.
- После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве обустраивают блокпосты.