"Это реально": в США внимательно следят за ситуацией в России – СNN

В США внимательно следят за событиями в России после последних заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: CNN со ссылкой на американского чиновника

Детали: Как отмечает источник издания, в отличие от предыдущих заявлений Пригожина о неумелости российского Минобороны, его последним комментариям не предшествовал украинский военный прорыв или тактический успех.

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Источник издания сообщает, в США рассматривают последние заявления Пригожина как "нечто большее, чем его обычная риторика".

"Это реально", - сказал собеседник издания.

СNN отмечает, что непонятно, есть ли у США какие-то ожидания относительно того, как или что Пригожин намерен делать после его призывов к россиянам оставаться дома.

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