Байдену доповіли про розвиток подій у Росії після заяв Пригожина

Президент США Джо Байден проінформований про розвиток ситуації в Росії після заяв ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: CNN із посиланням на речника Ради національної безпеки Адама Ходжа

Пряма мова Ходжа: "Ми стежимо за ситуацією і будемо консультуватися з союзниками і партнерами щодо цих подій"

Деталі: Він повідомив, що президент Джо Байден проінформований про розвиток ситуації в Росії.

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