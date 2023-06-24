Байдену доповіли про розвиток подій у Росії після заяв Пригожина

Президент США Джо Байден проінформований про розвиток ситуації в Росії після заяв ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: CNN із посиланням на речника Ради національної безпеки Адама Ходжа

Пряма мова Ходжа: "Ми стежимо за ситуацією і будемо консультуватися з союзниками і партнерами щодо цих подій"

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Деталі: Він повідомив, що президент Джо Байден проінформований про розвиток ситуації в Росії.

Передісторія:

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.

25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.

СNN, посилаючись на американського посадовця, повідомило, що у США уважно стежать за подіями в Росії після останніх заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.