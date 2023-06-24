Байдену доложили о развитии событий в России после заявлений Пригожина

Президент США Джо Байден проинформирован о развитии ситуации в России после заявлений главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Адама Ходжа

Прямая речь Ходжа: "Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по этим событиям"

Детали: Он сообщил, что президент Джо Байден проинформирован о развитии ситуации в России.

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