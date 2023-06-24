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Байдену доложили о развитии событий в России после заявлений Пригожина

Татьяна ЛозовенкоСуббота, 24 июня 2023, 03:01
Байдену доложили о развитии событий в России после заявлений Пригожина
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден проинформирован о развитии ситуации в России после заявлений главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Адама Ходжа

Прямая речь Ходжа: "Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по этим событиям"

Детали: Он сообщил, что президент Джо Байден проинформирован о развитии ситуации в России. 

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Предыстория:

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
  • Владелец российской военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаб за провал боевых действий, заявил, что Украина не планировала нападать на Донбасс в 2022 году, и сказал, что на войне хотели попиариться российские чиновники, а заработать олигархи.  
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве обустраивают блокпосты. 

Темы: СШАБайденРосcияПригожин
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