Пригожин заявив, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії

ЄВГЕН ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ З ВІДЕО З ЙОГО TELEGRAM

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.

Джерело: аудіозапис, опублікований пресслужбою Пригожина у Telegram

Деталі: На записі Пригожин стверджує, що бойовики "Вагнера" збили вертоліт, який відкрив вогонь по цивільній колоні.

При цьому ватажок ПВК не уточнив, де саме його найманцями було збито російську військову авіацію.

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Раніше Пригожин заявив, що його "армія" перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

Що цьому передувало:

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.

25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.