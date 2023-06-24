Пригожин заявив, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії

ЄВГЕН ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ З ВІДЕО З ЙОГО TELEGRAM

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.

Джерело: аудіозапис, опублікований пресслужбою Пригожина у Telegram

Деталі: На записі Пригожин стверджує, що бойовики "Вагнера" збили вертоліт, який відкрив вогонь по цивільній колоні.

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При цьому ватажок ПВК не уточнив, де саме його найманцями було збито російську військову авіацію.

Раніше Пригожин заявив, що його "армія" перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

Що цьому передувало:

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