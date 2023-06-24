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Пригожин заявив, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 04:32
Пригожин заявив, що вагнерівці збили вертоліт російської армії
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ З ВІДЕО З ЙОГО TELEGRAM

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.

Джерело: аудіозапис, опублікований пресслужбою Пригожина у Telegram

Деталі: На записі Пригожин стверджує, що бойовики "Вагнера" збили вертоліт, який відкрив вогонь по цивільній колоні.

При цьому ватажок ПВК не уточнив, де саме його найманцями було збито російську військову авіацію.

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Раніше Пригожин заявив, що його "армія" перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

Що цьому передувало:

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  

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Теми: ПригожинВагнерРосія
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