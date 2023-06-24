Пригожин заявил, что "вагнеровцы" сбили вертолет российской армии

ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ИЗ ЕГО TELEGRAM

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.

Источник: аудиозапись, опубликованная пресс-службой Пригожина в Telegram

Детали: На записи Пригожин утверждает, что боевики "Вагнера" сбили вертолет, который открыл огонь по гражданской колонне.

При этом главарь ЧВК не уточнил, где именно его наемниками была сбита российская военная авиация.

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Ранее Пригожин заявил, что его "армия" пересекла госграницу РФ "во всех местах" и входит в город Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ приказал "открыть огонь".

Что этому предшествовало:

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.