Пригожин заявил, что "вагнеровцы" сбили вертолет российской армии

ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ИЗ ЕГО TELEGRAM

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.

Источник: аудиозапись, опубликованная пресс-службой Пригожина в Telegram

Детали: На записи Пригожин утверждает, что боевики "Вагнера" сбили вертолет, который открыл огонь по гражданской колонне.

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При этом главарь ЧВК не уточнил, где именно его наемниками была сбита российская военная авиация.

Ранее Пригожин заявил, что его "армия" пересекла госграницу РФ "во всех местах" и входит в город Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ приказал "открыть огонь".

Что этому предшествовало:

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