Макрон "пильно стежить" за подіями в Росії

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що "пильно стежить" за останніми подіями у Російській Федерації.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у короткому коментарі BFMTV.

На запит видання прокоментувати події у Росії Макрон відповів, що "пильно стежить" за ситуацією.

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"Ми залишаємося зосереджені на підтримці України", – додав президент.

У Ризі й Вільнюсі також повідомили, що відстежують ситуацію.

Експрем'єр Грузії Георгій Гахарія закликає чинну владу закрити кордони з Росією.

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Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

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