Макрон "пристально следит" за событиями в России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "пристально следит" за последними событиями в Российской Федерации.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в коротком комментарии BFMTV.

На запрос издания прокомментировать события в России Макрон ответил, что "пристально следит" за ситуацией.

"Мы остаемся сосредоточены на поддержке Украины", – добавил президент.

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Вильнюс и Рига также сообщили, что следят за событиями.

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