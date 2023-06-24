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Макрон "пристально следит" за событиями в России

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 11:34

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "пристально следит" за последними событиями в Российской Федерации.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в коротком комментарии BFMTV.

На запрос издания прокомментировать события в России Макрон ответил, что "пристально следит" за ситуацией.

"Мы остаемся сосредоточены на поддержке Украины", – добавил президент.

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Вильнюс и Рига также сообщили, что следят за событиями.

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария призывает действующую власть закрыть границы с Россией.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

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Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Темы: ВагнерПригожинМакрон
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