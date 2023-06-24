Макрон "пристально следит" за событиями в России
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "пристально следит" за последними событиями в Российской Федерации.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в коротком комментарии BFMTV.
На запрос издания прокомментировать события в России Макрон ответил, что "пристально следит" за ситуацией.
"Мы остаемся сосредоточены на поддержке Украины", – добавил президент.
Вильнюс и Рига также сообщили, что следят за событиями.
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Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
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