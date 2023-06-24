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ЄС і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 13:43

Ані Європейський Союз, ані НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії. 

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами РФ.

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"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ – як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", – повідомив Джозвяк. 

Він також розмістив коментар речника ЄС щодо ситуації в Росії, не уточнюючи, чи коментував головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, чи речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано. 

Цитований посадовець зазначив, що Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами. 

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"Те, що ми спостерігаємо – це внутрішньоросійські питання", – додав речник. 

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Теми: РосіяНАТОЄСвійна
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