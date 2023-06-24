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ЄС і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 13:43

Ані Європейський Союз, ані НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії. 

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами РФ.

"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ – як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", – повідомив Джозвяк. 

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Він також розмістив коментар речника ЄС щодо ситуації в Росії, не уточнюючи, чи коментував головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, чи речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано. 

Цитований посадовець зазначив, що Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами. 

"Те, що ми спостерігаємо – це внутрішньоросійські питання", – додав речник. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Теми: РосіяНАТОЄСвійна
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