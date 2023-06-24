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ЕС и НАТО не планируют внеочередных встреч из-за событий в России – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 13:43

Ни Европейский Союз, ни НАТО не планируют проводить экстренных встреч в связи с вооруженным мятежом в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его данным, западные союзники не планируют срочных встреч из-за силового противостояния между ЧВК "Вагнера" и официальными структурами РФ.

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"Послы ЕС встретятся утром в понедельник в Люксембурге, а после того встретятся министры иностранных дел – как и планировалось. НАТО мониторит ситуацию, генсек выйдет с заявлениями для прессы в Литве утром в понедельник, как и планировали ранее", – сообщил Джозвяк.

Он также разместил комментарий представителя ЕС по ситуации в России, не уточняя, комментировал главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, или спикер по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Цитируемый чиновник отметил, что Евросоюз "пристально следит за ситуацией", держит связь с послом в Москве и ведет внутренние консультации со странами-членами и партнерами.

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"То, что мы наблюдаем – это внутрироссийские вопросы", – добавил спикер ЕС.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время. 

Темы: РосcияНАТОЕСвойна
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