Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба про події в РФ: Час покінчити зі злом, яке всі зневажали, але боялися знищити

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 14:32

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії, де фактично розпочався збройний заколот.

Про це український міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз", – наголосив Кулеба.

Реклама:

Він закликав відмовитися "від удаваного нейтралітету і страху перед ескалацією", надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

"Час покласти край злу, яке всі зневажали, але боялися знищити", – додав глава українського МЗС.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Теми: Кулеба ДмитроРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: