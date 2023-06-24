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Кулеба про події в РФ: Час покінчити зі злом, яке всі зневажали, але боялися знищити

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 14:32

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії, де фактично розпочався збройний заколот.

Про це український міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз", – наголосив Кулеба.

Він закликав відмовитися "від удаваного нейтралітету і страху перед ескалацією", надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

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"Час покласти край злу, яке всі зневажали, але боялися знищити", – додав глава українського МЗС.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

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У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Теми: Кулеба ДмитроРосія
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