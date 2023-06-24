Кулеба о событиях в РФ: Время покончить со злом, которое все презирали, но боялись уничтожить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на события в России, где фактически начался вооруженный мятеж.
Об этом украинский министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас", – подчеркнул Кулеба.
Он призвал отказаться "от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией", предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.
"Время положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить", – добавил глава украинского МИД.
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.
В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.
Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.