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У Москві, куди йдуть вагнерівці, можуть відключити інтернет

Альона Мазуренко Субота, 24 червня 2023, 14:37
У Москві, куди йдуть вагнерівці, можуть відключити інтернет
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Роскомнагляд буде відключати інтернет у районах, де росіяни оголосили режим контртерористичної операції. Йдеться про Москву, Підмосков'я та Воронезьку область.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Роскомнагляд повідомив, що у "районах проведення контртерористичної операції" будуть обмежувати роботу інтернету: "У районах проведення КТО можливе тимчасове обмеження роботи інтернет-ресурсів".

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При цьому там заявили, що робота Telegram наразі не обмежується, хоча користувачі повідомляють про збої в роботі месенджера.

Наразі режим контртерористичної операції в Росії введено в Москві, Підмосков'ї та Воронезькій області.

Що було раніше: Авіація Міноборони РФ завдала удару по трасі М4 "Дон". По ній, імовірно, рухається техніка ПВК "Вагнер". Також повідомлялося, що одну з колон найманців атакували у Воронезькій області.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі найманці Євгенія Пригожина рухаються у сторону Москви. Бойовики уже захопили Ростов, взяли під контроль деякі військові об'єкти у Воронежі. 

Трасу, якою вони рухаються, перекрили. Армія РФ застосовує авіацію, проте вагнерівці уже збили щонайменше 3 російські вертольоти. 

На під'їздах до Москви риють окопи. 

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Теми: ПригожинВагнерРосіявійна
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