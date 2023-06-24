Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві, куди йдуть вагнерівці, можуть відключити інтернет

Альона Мазуренко Субота, 24 червня 2023, 14:37
У Москві, куди йдуть вагнерівці, можуть відключити інтернет
googlemaps

Роскомнагляд буде відключати інтернет у районах, де росіяни оголосили режим контртерористичної операції. Йдеться про Москву, Підмосков'я та Воронезьку область.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Роскомнагляд повідомив, що у "районах проведення контртерористичної операції" будуть обмежувати роботу інтернету: "У районах проведення КТО можливе тимчасове обмеження роботи інтернет-ресурсів".

При цьому там заявили, що робота Telegram наразі не обмежується, хоча користувачі повідомляють про збої в роботі месенджера.

Реклама:

Наразі режим контртерористичної операції в Росії введено в Москві, Підмосков'ї та Воронезькій області.

Що було раніше: Авіація Міноборони РФ завдала удару по трасі М4 "Дон". По ній, імовірно, рухається техніка ПВК "Вагнер". Також повідомлялося, що одну з колон найманців атакували у Воронезькій області.

Наразі найманці Євгенія Пригожина рухаються у сторону Москви. Бойовики уже захопили Ростов, взяли під контроль деякі військові об'єкти у Воронежі. 

ВІДЕО ДНЯ

Трасу, якою вони рухаються, перекрили. Армія РФ застосовує авіацію, проте вагнерівці уже збили щонайменше 3 російські вертольоти. 

На під'їздах до Москви риють окопи. 

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Теми: ПригожинВагнерРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ

Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

відео, фотоНадпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту

Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT

відеоКерівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали

ЗАЕС працює в штатному режимі. Рівень води у ставку-охолоджувачі теж стабільний

Усі новини...
Пригожин
"Вагнерівці" вже за 400 км від Москви – ЗМІ
РДК і "Свобода Росії" закликали прихильників до дій: Розверніть зброю на вежі Кремля
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
Останні новини
13:38
Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ
13:29
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
13:25
Fitch змінив рейтинги двох українських держбанків і підтвердив рейтинг ще одного
13:17
Зеленський провів розширене засідання Ставки
13:16
"Укргазвидобування" запустило в роботу ще три свердловини
13:15
У Росії знову виявили випадки сибірської виразки
13:12
Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено
13:09
фото, відеоЗМІ показали удар по складу боєприпасів у Макіївці і з'ясували його локацію
12:59
Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ
12:47
"Гаряча" лінія фронту зараз перевищує 1200 кілометрів – Генштаб
Усі новини...
Реклама: