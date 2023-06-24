У Москві, куди йдуть вагнерівці, можуть відключити інтернет

Роскомнагляд буде відключати інтернет у районах, де росіяни оголосили режим контртерористичної операції. Йдеться про Москву, Підмосков'я та Воронезьку область.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Роскомнагляд повідомив, що у "районах проведення контртерористичної операції" будуть обмежувати роботу інтернету: "У районах проведення КТО можливе тимчасове обмеження роботи інтернет-ресурсів".

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При цьому там заявили, що робота Telegram наразі не обмежується, хоча користувачі повідомляють про збої в роботі месенджера.

Наразі режим контртерористичної операції в Росії введено в Москві, Підмосков'ї та Воронезькій області.

Що було раніше: Авіація Міноборони РФ завдала удару по трасі М4 "Дон". По ній, імовірно, рухається техніка ПВК "Вагнер". Також повідомлялося, що одну з колон найманців атакували у Воронезькій області.

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Наразі найманці Євгенія Пригожина рухаються у сторону Москви. Бойовики уже захопили Ростов, взяли під контроль деякі військові об'єкти у Воронежі.

Трасу, якою вони рухаються, перекрили. Армія РФ застосовує авіацію, проте вагнерівці уже збили щонайменше 3 російські вертольоти.

На під'їздах до Москви риють окопи.

Передісторія: