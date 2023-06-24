В Москве, куда идут вагнеровцы, могут отключить интернет

Роскомнадзор будет отключать интернет в районах, где россияне объявили режим контртеррористической операции. Речь идет о Москве, Подмосковье и Воронежской области.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Роскомнадзор сообщил, что в "районах проведения контртеррористической операции" будут ограничивать работу интернета: "В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов".

При этом там заявили, что работа Telegram пока не ограничивается, хотя пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера.

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Сейчас режим контртеррористической операции в России введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

Что было ранее: Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 "Дон". По ней, вероятно, движется техника ЧВК "Вагнер". Также сообщается, что одну из колонн наемников атаковали в Воронежской области.

Сейчас наемники Евгения Пригожина движутся в сторону Москвы. Боевики уже захватили Ростов, взяли под контроль некоторые военные объекты в Воронеже.

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Трассу, по которой они движутся, перекрыли. Армия РФ применяет авиацию, однако вагнеровцы уже сбили по меньшей мере 3 российских вертолета.

На подъездах к Москве роют окопы.

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