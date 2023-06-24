В Москве, куда идут вагнеровцы, могут отключить интернет
Роскомнадзор будет отключать интернет в районах, где россияне объявили режим контртеррористической операции. Речь идет о Москве, Подмосковье и Воронежской области.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Роскомнадзор сообщил, что в "районах проведения контртеррористической операции" будут ограничивать работу интернета: "В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов".
При этом там заявили, что работа Telegram пока не ограничивается, хотя пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера.
Сейчас режим контртеррористической операции в России введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.
Что было ранее: Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 "Дон". По ней, вероятно, движется техника ЧВК "Вагнер". Также сообщается, что одну из колонн наемников атаковали в Воронежской области.
Сейчас наемники Евгения Пригожина движутся в сторону Москвы. Боевики уже захватили Ростов, взяли под контроль некоторые военные объекты в Воронеже.
Трассу, по которой они движутся, перекрыли. Армия РФ применяет авиацию, однако вагнеровцы уже сбили по меньшей мере 3 российских вертолета.
На подъездах к Москве роют окопы.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
- 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
- После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".