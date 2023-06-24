"Вагнер" продовжує шлях на Москву: армія РФ намагається його зупинити – джерела
Субота, 24 червня 2023, 12:26
Авіація Міноборони РФ завдала удару по трасі М4 "Дон". По ній, імовірно, рухається техніка "ПВК Вагнер".
Джерело: росЗМІ із посиланням на різні джерела
Деталі: Повідомляється, що "вогневе ураження" найманців планувалося ще напередодні. Метою удару фугасними авіабомбами по М4 називають пошкодження траси, щоб вагнерівці не змогли нею проїхати. Наразі невідомо, чи вдалим для МО РФ був удар.
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Також повідомляється, що одна з колон найманців була атакована у Воронезькій області, зокрема "працює авіація".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
- 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
- Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.
- Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
- Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).
- Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і розповів, що відбувається в РФ.
- У Підмосков'ї почали перекривати дороги.
- Видання Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах повідомило що найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у російському місті Воронеж.
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