"Вагнер" продовжує шлях на Москву: армія РФ намагається його зупинити – джерела

Авіація Міноборони РФ завдала удару по трасі М4 "Дон". По ній, імовірно, рухається техніка "ПВК Вагнер".

Джерело: росЗМІ із посиланням на різні джерела

Деталі: Повідомляється, що "вогневе ураження" найманців планувалося ще напередодні. Метою удару фугасними авіабомбами по М4 називають пошкодження траси, щоб вагнерівці не змогли нею проїхати. Наразі невідомо, чи вдалим для МО РФ був удар.

Також повідомляється, що одна з колон найманців була атакована у Воронезькій області, зокрема "працює авіація".

Реклама:

Передісторія: