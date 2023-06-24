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"Вагнер" продовжує шлях на Москву: армія РФ намагається його зупинити – джерела

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 12:26
Вагнер продовжує шлях на Москву: армія РФ намагається його зупинити – джерела
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Авіація Міноборони РФ завдала удару по трасі М4 "Дон". По ній, імовірно, рухається техніка "ПВК Вагнер".

Джерело: росЗМІ із посиланням на різні джерела

Деталі: Повідомляється, що "вогневе ураження" найманців планувалося ще напередодні. Метою удару фугасними авіабомбами по М4 називають пошкодження траси, щоб вагнерівці не змогли нею проїхати. Наразі невідомо, чи вдалим для МО РФ був удар.

Також повідомляється, що одна з колон найманців була атакована у Воронезькій області, зокрема "працює авіація".

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Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
  • Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
  • 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).
  • Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і розповів, що відбувається в РФ.
  • У Підмосков'ї почали перекривати дороги.
  • Видання Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах повідомило що найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у російському місті Воронеж.

Теми: ВагнерРосіяЗбройні сили
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