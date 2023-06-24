Іран назвав внутрішньою справою Росії події, що там відбуваються
Субота, 24 червня 2023, 17:01
Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які наразі відбуваються в Росії, є внутрішньою справою цієї країни.
Джерело: "РИА "Новости" з посиланням на МЗС Тегерану
Пряма мова Канаані: "Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації".
Що було раніше:
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- Перед цим Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що "це внутрішня справа Росії".
- Також Путін провів телефонну розмову із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої розповів про збройний заколот у себе в країні.
- Раніше Путін говорив із самопроголошеним лідером Білорусі Александром Лукашенком.
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