Іран назвав внутрішньою справою Росії події, що там відбуваються

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які наразі відбуваються в Росії, є внутрішньою справою цієї країни.

Джерело: "РИА "Новости" з посиланням на МЗС Тегерану

Пряма мова Канаані: "Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації".

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