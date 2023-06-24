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Иран назвал внутренним делом России происходящие там события

Станислав ПогориловСуббота, 24 июня 2023, 17:01
Иран назвал внутренним делом России происходящие там события
скриншот

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что события, которые сейчас происходят в России, являются внутренним делом этой страны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана

Прямая речь Канаани: "Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации".

Что предшествовало:

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  • Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил, что "это внутреннее дело России".
  • Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.
  • Ранее Путин говорил с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

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Темы: РосcияПригожинВагнер
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