Иран назвал внутренним делом России происходящие там события

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что события, которые сейчас происходят в России, являются внутренним делом этой страны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана

Прямая речь Канаани: "Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации".

Что предшествовало:

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Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил, что "это внутреннее дело России".

Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.

Ранее Путин говорил с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.