Иран назвал внутренним делом России происходящие там события

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что события, которые сейчас происходят в России, являются внутренним делом этой страны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана

Прямая речь Канаани: "Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации".

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