Иран назвал внутренним делом России происходящие там события
Суббота, 24 июня 2023, 17:01
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что события, которые сейчас происходят в России, являются внутренним делом этой страны.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана
Прямая речь Канаани: "Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации".
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Что предшествовало:
- Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил, что "это внутреннее дело России".
- Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.
- Ранее Путин говорил с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.