Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран назвал внутренним делом России происходящие там события

Станислав ПогориловСуббота, 24 июня 2023, 17:01
Иран назвал внутренним делом России происходящие там события
скриншот

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что события, которые сейчас происходят в России, являются внутренним делом этой страны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана

Прямая речь Канаани: "Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации".

Реклама:

Что предшествовало:

  • Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил, что "это внутреннее дело России".
  • Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.
  • Ранее Путин говорил с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Темы: РосcияПригожинВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: