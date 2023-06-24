Путін також подзвонив Токаєву, а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа Росії
Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що "це внутрішня справа Росії".
Джерело: сайт президента Казахстану
Дослівно пресслужба казахського президента: "Президент Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із Президентом Росії. Володимир Путін поінформував про ситуацію в країні.
Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, які відбуваються, − це внутрішня справа Росії".
Деталі: Також повідомляється, що Токаєв заявив, що "конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні" і що це "є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку".
"Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації", − підсумували в пресслужбі Токаєва.
Що було раніше: Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і розповів, що відбувається в РФ.
Прессекретар російського диктатора також повідомив, що Путін телефонував і президенту Узбекистану Шавкату Мірзієєву.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
- 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
- Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.
- Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
- Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).
- У Підмосков'ї почали перекривати дороги.
- Видання Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах повідомило що найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у російському місті Воронеж.