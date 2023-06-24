Путін також подзвонив Токаєву, а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа Росії

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що "це внутрішня справа Росії".

Джерело: сайт президента Казахстану

Дослівно пресслужба казахського президента: "Президент Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із Президентом Росії. Володимир Путін поінформував про ситуацію в країні.

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Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, які відбуваються, − це внутрішня справа Росії".

Деталі: Також повідомляється, що Токаєв заявив, що "конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні" і що це "є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку".

"Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації", − підсумували в пресслужбі Токаєва.

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Що було раніше: Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і розповів, що відбувається в РФ.

Прессекретар російського диктатора також повідомив, що Путін телефонував і президенту Узбекистану Шавкату Мірзієєву.

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