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Путін вранці вже встиг подзвонити Лукашенку

Ірина БалачукСубота, 24 червня 2023, 11:28
Путін вранці вже встиг подзвонити Лукашенку
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Джерело: білоруське держвидання Белта з посиланням на пресслужбу Лукашенка

Дослівно пресслужба: "Президент Росії зателефонував сьогодні вранці президенту Білорусі, відбулася телефонна розмова. Володимир Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію в Росії".

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Передісторія: 

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
  • Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
  • 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).

Теми: ПутінЛукашенкоРосіяПригожин
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