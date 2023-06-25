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У Пригожина заявили, що він "не на зв'язку" - росЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 15:29
У Пригожина заявили, що він не на зв'язку - росЗМІ
пригожин покидає ростов 24 червня, фото з телеграм-каналів вагнера

У пресслужбі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина заявили, що він поки не на зв'язку. ЗМІ зазначають, що невідомо, де він зараз.

Джерело: "Медуза", RTVI

Деталі: ЗМІ зазначають, що востаннє Пригожина бачили, коли він покидав Ростов увечері 24 червня, а де він зараз - невідомо.

Журналістам пресслужба відповіла, що Пригожин відповість на всі запитання, коли "буде на нормальному зв'язку".

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Дослівно: "Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному зв'язку".

Більше деталей: Тим часом у пресслужбі заявили, що їхній штаб із набору вояків в Астрахані та Воронежі продовжили працювати, додавши, що їм "дозволили".

Нагадаємо: Українські спецслужби сумніваються, що вагнерівці вирушили до Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти CNN вважають, що російський диктатор Володимир Путін не пробачить Пригожину його заколот і спробує вбити в Білорусі.

Теми: ПригожинВагнерРосія
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