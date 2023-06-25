Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Цілком можливо, що Путін вб’є Пригожина у Білорусі – CNN

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 12:06
Цілком можливо, що Путін вб’є Пригожина у Білорусі – CNN
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Журналісти CNN вважають, що російський диктатор Володимир Путін не пробачить ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину його заколот.

Джерело: екскерівниця московського бюро CNN Джин Догерті, яку цитує видання

Пряма мова Догерті: "Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, їдь до Білорусі", він все одно буде зрадником, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить...

"Якби я була Путіним, я б хвилювалася через тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорювали бійців "Вагнера", коли вони йшли.

Реклама:

Чому пересічні росіяни на вулиці вітають людей, які щойно намагалися здійснити державний переворот? Це означає, що, можливо, вони їх підтримують або вони їм подобаються. Хай там як, це дуже погані новини для Путіна".

Деталі: Вона додала, що цілком можливо, що Пригожина "вб'ють у Білорусі", але це складна дилема для Москви, оскільки доки Пригожин "має якусь підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він знаходиться".

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".

Передісторія:

Теми: ПригожинПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

Усі новини...
Росіяни за добу атакували 9 українських областей, є загиблі
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
Берлін припускає, що Пригожин зупинив заколот через брак підтримки – Spiegel
"Відлік розпочато": Данілов назвав плюси для України від заколоту вагнерівців
Останні новини
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
22:57
Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної
Усі новини...
Реклама: