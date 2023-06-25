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Цілком можливо, що Путін вб’є Пригожина у Білорусі – CNN

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 12:06
Цілком можливо, що Путін вб’є Пригожина у Білорусі – CNN
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Журналісти CNN вважають, що російський диктатор Володимир Путін не пробачить ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину його заколот.

Джерело: екскерівниця московського бюро CNN Джин Догерті, яку цитує видання

Пряма мова Догерті: "Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, їдь до Білорусі", він все одно буде зрадником, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить...

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"Якби я була Путіним, я б хвилювалася через тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорювали бійців "Вагнера", коли вони йшли.

Чому пересічні росіяни на вулиці вітають людей, які щойно намагалися здійснити державний переворот? Це означає, що, можливо, вони їх підтримують або вони їм подобаються. Хай там як, це дуже погані новини для Путіна".

Деталі: Вона додала, що цілком можливо, що Пригожина "вб'ють у Білорусі", але це складна дилема для Москви, оскільки доки Пригожин "має якусь підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він знаходиться".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".

Передісторія:

Теми: ПригожинПутінРосіявійна
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