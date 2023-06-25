Цілком можливо, що Путін вб’є Пригожина у Білорусі – CNN
Журналісти CNN вважають, що російський диктатор Володимир Путін не пробачить ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину його заколот.
Джерело: екскерівниця московського бюро CNN Джин Догерті, яку цитує видання
Пряма мова Догерті: "Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, їдь до Білорусі", він все одно буде зрадником, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить...
"Якби я була Путіним, я б хвилювалася через тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорювали бійців "Вагнера", коли вони йшли.
Чому пересічні росіяни на вулиці вітають людей, які щойно намагалися здійснити державний переворот? Це означає, що, можливо, вони їх підтримують або вони їм подобаються. Хай там як, це дуже погані новини для Путіна".
Деталі: Вона додала, що цілком можливо, що Пригожина "вб'ють у Білорусі", але це складна дилема для Москви, оскільки доки Пригожин "має якусь підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він знаходиться".
Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.
Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.
Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.