Пресс-служба Пригожина заявила, что он "не на связи" – росСМИ
В пресс-службе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявили, что он пока не на связи. СМИ отмечают, что неизвестно, где он сейчас.
Детали: СМИ отмечают, что в последний раз Пригожина видели, когда он покидал Ростов вечером 24 июня, а где он сейчас — неизвестно.
Журналистам пресс-служба ответила, что Пригожин ответит на все вопросы, когда "будет на нормальной связи".
Дословно: "Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи".
Больше деталей: Тем временем в пресс-службе заявили, что их штаб по набору вояк в Астрахани и Воронеже продолжили работать, добавив, что им "разрешили".
Напомним: Украинские спецслужбы сомневаются, что вагнеровцы отправились в Беларусь.
Журналисты CNN считают, что российский диктатор Владимир Путин не простит Пригожину его мятеж и попытается убить в Беларуси.