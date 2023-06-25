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Пресс-служба Пригожина заявила, что он "не на связи" – росСМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 15:29
Пресс-служба Пригожина заявила, что он не на связи – росСМИ
пригожин покидает ростов 24 июня, фото из телеграм-каналов вагнера

В пресс-службе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявили, что он пока не на связи. СМИ отмечают, что неизвестно, где он сейчас.

Источник: "Медуза", RTVI

Детали: СМИ отмечают, что в последний раз Пригожина видели, когда он покидал Ростов вечером 24 июня, а где он сейчас — неизвестно.

Журналистам пресс-служба ответила, что Пригожин ответит на все вопросы, когда "будет на нормальной связи".

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Дословно: "Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи".

Больше деталей: Тем временем в пресс-службе заявили, что их штаб по набору вояк в Астрахани и Воронеже продолжили работать, добавив, что им "разрешили".

Напомним: Украинские спецслужбы сомневаются, что вагнеровцы отправились в Беларусь.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты CNN считают, что российский диктатор Владимир Путин не простит Пригожину его мятеж и попытается убить в Беларуси.

Темы: ПригожинВагнерРосcия
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