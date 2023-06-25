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Пригожину могли пообіцяти звільнення Шойгу та Герасимова – джерела

Роман Кравець, Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 14:13
Пригожину могли пообіцяти звільнення Шойгу та Герасимова – джерела
ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

В українських спецслужбах припускають, що ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще декількох військових посадовців, повідомили "Українській правді" джерела.

Джерело: декілька співрозмовників УП в спецслужбах

Деталі: Джерела зазначають, що за розворот колон з вагнерівцями від Москви Пригожину могли пообіцяти зняття з позицій міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та інших менш значних посадовців в Росії, з якими конфліктує власник ПВК "Вагнер".

Також співрозмовники висловлюють сумніви, що вагнерівці дійсно поїдуть у Білорусь.

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Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".

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Теми: ПригожинПутінРосіявійна
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