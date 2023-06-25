Пригожину могли пообіцяти звільнення Шойгу та Герасимова – джерела
В українських спецслужбах припускають, що ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще декількох військових посадовців, повідомили "Українській правді" джерела.
Джерело: декілька співрозмовників УП в спецслужбах
Деталі: Джерела зазначають, що за розворот колон з вагнерівцями від Москви Пригожину могли пообіцяти зняття з позицій міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та інших менш значних посадовців в Росії, з якими конфліктує власник ПВК "Вагнер".
Також співрозмовники висловлюють сумніви, що вагнерівці дійсно поїдуть у Білорусь.
Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.
Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.
Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону вагнерівців помітили за 400 км від Москви.