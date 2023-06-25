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Блінкен про спробу заколоту в Росії: Не думаю, що це – фінальний епізод

"Європейська правда"Неділя, 25 червня 2023, 19:49
Блінкен про спробу заколоту в Росії: Не думаю, що це – фінальний епізод
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроба заколоту приватної військової компанії "Вагнера" свідчить про "дуже серйозні тріщини" в російській владі.

Про це він сказав у неділю в етері телеканалу АВС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Блінкен, ситуація зі спробою заколоту в Росії "все ще розвивається".

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"Маємо Пригожина, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України – уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії. Є людина, яка публічно й дуже відкрито кидає виклик владі Путіна – і дуже відкрито", – зауважив він.

Очільник Держдепу підкреслив, що 16 місяців тому, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, "Путін стояв на порозі Києва в Україні, прагнучи захопити місто за лічені дні й стерти країну з лиця землі".

"Нині ж йому довелося захищати Москву, столицю Росії, від власного найманця... Не хочу спекулювати, та не думаю, що ми бачили фінальний епізод", – додав Блінкен.

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Він також підтвердив, що представники адміністрації президент США говорили з російськими колегами.

"Насамперед – тому, що ми хочемо гарантувати, що Росія розуміє свій обов'язок дбати про добробут американських громадян і нашого персоналу, який перебуває в Росії. Вони зобов'язані це робити", – пояснив держсекретар.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

Теми: БлінкенПригожинРосія
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