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Блинкен о попытке мятежа в России: Не думаю, что это - финальный эпизод

"Европейская правда"Воскресенье, 25 июня 2023, 19:49
Блинкен о попытке мятежа в России: Не думаю, что это - финальный эпизод
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка мятежа частной военной компании "Вагнера" свидетельствует об "очень серьезных трещинах" в российской власти.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире телеканала АВС, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Блинкен, ситуация с попыткой мятежа в России "все еще развивается".

"Есть Пригожин, который публично ставит под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины – представление о том, что Украина или НАТО каким-то образом представляют угрозу для России. Есть человек, который публично и очень открыто бросает вызов власти Путина – и очень открыто", – отметил он.

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Глава Госдепа подчеркнул, что 16 месяцев назад, в начале полномасштабного вторжения в Украину, "Путин стоял на пороге Киева в Украине, стремясь захватить город за считанные дни и стереть страну с лица земли".

"Сейчас же ему пришлось защищать Москву, столицу России, от собственного наемника... Не хочу спекулировать, но не думаю, что мы видели финальный эпизод", – добавил Блинкен.

Он также подтвердил, что представители администрации президент США говорили с российскими коллегами.

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"Прежде всего – потому, что мы хотим гарантировать, что Россия понимает свою обязанность заботиться о благополучии американских граждан и нашего персонала, который находится в России. Они обязаны это делать", – пояснил госсекретарь.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".

Темы: БлинкенПригожинРосcия
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