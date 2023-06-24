Кримінальну справу проти Пригожина закриють, він піде в Білорусь – Пєсков
Кримінальну справу стосовно ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закриють, він "піде в Білорусь", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Джерело: Пєсков, якого цитує державне агентство ТАСС
Деталі: Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь.
За словами прессекретаря, влада РФ не переслідуватиме тих "вагнерівців", які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у "поході" Пригожина, підпише контракти з Міноборони.
Пєсков також заявив, що Москва високо цінує посередницькі зусилля самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лукашенко сам запропонував себе як переговорника, оскільки знайомий із Пригожиним понад 20 років.
За словами прессекретаря, нового телезвернення російського диктатора Володимира Путіна не планується.
Він також заявив, що кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента РФ і навряд чи їх обговорювали під час контактів із врегулювання заколоту. При цьому Пєскову невідомо про будь-які зміни щодо теми довіри Путіна міністру оборони.
Пєсков заявив, що ситуація з заколотом ніяк не вплине на хід війни РФ проти України.
Прес-секретар також продовжує запевняти, що Путін нібито весь день продовжував працювати в Кремлі.
Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.
"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.
Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.