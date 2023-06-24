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Кримінальну справу проти Пригожина закриють, він піде в Білорусь – Пєсков

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 22:56
Кримінальну справу проти Пригожина закриють, він піде в Білорусь – Пєсков
Пригожин, фото РИА Новости

Кримінальну справу стосовно ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закриють, він "піде в Білорусь", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує державне агентство ТАСС

Деталі: Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь.

За словами прессекретаря, влада РФ не переслідуватиме тих "вагнерівців", які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у "поході" Пригожина, підпише контракти з Міноборони.

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Пєсков також заявив, що Москва високо цінує посередницькі зусилля самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лукашенко сам запропонував себе як переговорника, оскільки знайомий із Пригожиним понад 20 років.

За словами прессекретаря, нового телезвернення російського диктатора Володимира Путіна не планується.

Він також заявив, що кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента РФ і навряд чи їх обговорювали під час контактів із врегулювання заколоту. При цьому Пєскову невідомо про будь-які зміни щодо теми довіри Путіна міністру оборони.

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Пєсков заявив, що ситуація з заколотом ніяк не вплине на хід війни РФ проти України.

Прес-секретар також продовжує запевняти, що Путін нібито весь день продовжував працювати в Кремлі.

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Передісторія:

Теми: ПригожинБілорусьПутінВагнер
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