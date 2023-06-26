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У Латвії не бачать ознак збільшення потоку біженців з РФ після заколоту Пригожина

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 10:02
У Латвії не бачать ознак збільшення потоку біженців з РФ після заколоту Пригожина
Танк ПВК "Вагнер" у російському місті Ростов-на-Дону 24 червня 2023 року. Фото Getty Images

У Латвії наразі немає жодних ознак того, що потік біженців із Росії збільшився після спроби збройного заколоту "групи Вагнера".

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс, повідомляє LSM.

За його словами, змін на латвійсько-російському кордоні не зафіксували ні в день заколоту, ні зараз. Увечері 25 червня на кордоні Латвії та Росії було близько 50 автомобілів і кілька пішоходів.

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Глава латвійського МВС зазначив, що на кордоні Латвії та Білорусі, як і раніше, діє посилений режим.

Коментуючи відхід "вагнерівців" до Білорусі, Кучинскіс сказав, що поки що не слід робити поспішних висновків.

"Білорусь привчила нас до пильності. Задіяність прикордонників досить висока. Ми пильні", – додав він.

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Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Володимир Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

Теми: ЛатвіяПригожинРосія
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