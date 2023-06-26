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В Латвии не видят признаков увеличения потока беженцев из РФ после мятежа Пригожина

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 10:02
В Латвии не видят признаков увеличения потока беженцев из РФ после мятежа Пригожина
Танк ЧВК "Вагнер" в российском городе Ростов-на-Дону 24 июня 2023 года. Фото Getty Images

В Латвии пока нет никаких признаков того, что поток беженцев из России увеличился после попытки вооруженного мятежа "группы Вагнера".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, сообщает LSM.

По его словам, изменений на латвийско-российской границе не зафиксировали ни в день мятежа, ни сейчас. Вечером 25 июня на границе Латвии и России было около 50 автомобилей и несколько пешеходов.

Глава латвийского МВД отметил, что на границе Латвии и Беларуси по-прежнему действует усиленный режим.

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Комментируя уход "вагнеровцев" в Беларусь, Кучинскис сказал, что пока не следует делать поспешных выводов.

"Беларусь приучила нас к бдительности. Задействованность пограничников достаточно высока. Мы бдительны", – добавил он.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращении заговорил о гражданской войне и мятеже.

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В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".

Темы: ЛатвияПригожинРосcия
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