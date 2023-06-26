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Заколот "Вагнера" в РФ свідчить про велику помилку Путіна щодо вторгнення в Україну – Столтенберг

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 11:41

Спроба заколоту найманців "групи Вагнера" в Росії демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки, розв'язавши війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Вільнюса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він також додав, що події минулих вихідних є внутрішньою справою Росії.

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"Події, що відбулися на вихідних, є внутрішньою справою Росії і ще однією демонстрацією великої стратегічної помилки, якої припустився президент (Владімір) Путін, незаконно анексувавши Крим і розв'язавши війну проти України", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив на важливості підтримувати Україну на тлі того, що агресія РФ триває.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

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У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

Теми: НАТОПутінВагнер
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