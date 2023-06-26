Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заколот "Вагнера" в РФ свідчить про велику помилку Путіна щодо вторгнення в Україну – Столтенберг

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 11:41

Спроба заколоту найманців "групи Вагнера" в Росії демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки, розв'язавши війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Вільнюса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він також додав, що події минулих вихідних є внутрішньою справою Росії.

"Події, що відбулися на вихідних, є внутрішньою справою Росії і ще однією демонстрацією великої стратегічної помилки, якої припустився президент (Владімір) Путін, незаконно анексувавши Крим і розв'язавши війну проти України", – сказав генсек НАТО.

Реклама:

Столтенберг наголосив на важливості підтримувати Україну на тлі того, що агресія РФ триває.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОПутінВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

Усі новини...
НАТО
Ердоган поговорив зі Столтенбергом про події в РФ і вступ Швеції в НАТО
ЄС і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в Росії – ЗМІ
ЗМІ: Британія розчарована відмовою Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на пост генсека НАТО
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: