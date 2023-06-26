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Мятеж "Вагнера" в РФ свидетельствует об ошибке Путина относительно вторжения в Украину – Столтенберг

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 11:41

Попытка мятежа наемников "группы Вагнера" в России демонстрирует, что Москва допустила стратегическую ошибку, развязав войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Вильнюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он также добавил, что события минувших выходных являются внутренним делом России.

"События, произошедшие на выходных, являются внутренним делом России и еще одной демонстрацией большой стратегической ошибки, которую допустил президент (Владимир) Путин, незаконно аннексировав Крым и развязав войну против Украины", – сказал генсек НАТО.

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Столтенберг подчеркнул важность поддерживать Украину на фоне того, что агрессия РФ продолжается.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".

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Темы: НАТОПутинВагнер
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