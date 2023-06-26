В Херсоне дезинфицируют водопровод: пить воду запрещено
Жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из-под крана − в городе проходит дезинфекция водопровода, вода сейчас опасна для употребления.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "В пострадавшем от подтопления микрорайоне Корабел в Херсоне проводится дезинфекция сетей водоснабжения. В это время запрещено пить воду из сети и использовать ее для приготовления пищи. Временно вода пригодна только для технических нужд".
Детали: Для дезинфекции используется гипохлорит натрия. Процесс контролируют специалисты химико-бактериологической лаборатории питьевой воды "Херсонводоканала".
В ОВА объяснили, что сейчас концентрация дезинфектанта в воде в разы превышает норму.
Но это необходимо для очистки сетей от осадка, который накопился в водоводе во время подтопления, и для уничтожения возбудителей болезней.
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.