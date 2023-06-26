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В Херсоне дезинфицируют водопровод: пить воду запрещено

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 13:13
В Херсоне дезинфицируют водопровод: пить воду запрещено
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из-под крана − в городе проходит дезинфекция водопровода, вода сейчас опасна для употребления.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В пострадавшем от подтопления микрорайоне Корабел в Херсоне проводится дезинфекция сетей водоснабжения. В это время запрещено пить воду из сети и использовать ее для приготовления пищи. Временно вода пригодна только для технических нужд".

Детали: Для дезинфекции используется гипохлорит натрия. Процесс контролируют специалисты химико-бактериологической лаборатории питьевой воды "Херсонводоканала".

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В ОВА объяснили, что сейчас концентрация дезинфектанта в воде в разы превышает норму.

Но это необходимо для очистки сетей от осадка, который накопился в водоводе во время подтопления, и для уничтожения возбудителей болезней.

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Темы: ХерсонводаКаховская ГЭС
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