Окупанти припинили автобусне сполучення між Кримом та Херсонщиною

Окупанти заявили, що припинили автобусне сполучення між Кримом та Генічеськом Херсонщини начебто до 30 червня.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що перевізник окупованого Криму зупинив сполучення на маршрутах із Сімферополя, Джанкоя і Ялти.

На разі на генічеській автостанції знаходяться тільки рейсові автобуси, що рухаються за маршрутами окупованої Херсонщини. "Сполучення з Кримом призупинено до 30 червня включно", - повідомили на автостанції.

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Колаборанти, яких окупанти поставили керувати транспортною сферою, підтвердили цю інформацію, пояснивши, що сполучення з Кримом призупинено на період ліквідації "надзвичайної ситуації".

Що було раніше:

У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Спочатку так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів.

Згодом колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими і міст не відновлять через 15-20 днів.