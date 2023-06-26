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Окупанти припинили автобусне сполучення між Кримом та Херсонщиною

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 червня 2023, 14:43
Окупанти припинили автобусне сполучення між Кримом та Херсонщиною
Пошкоджений Чонгарський міст, фото колаборантів

Окупанти заявили, що припинили автобусне сполучення між Кримом та Генічеськом Херсонщини начебто до 30 червня.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що перевізник окупованого Криму зупинив сполучення на маршрутах із Сімферополя, Джанкоя і Ялти.

На разі на генічеській автостанції знаходяться тільки рейсові автобуси, що рухаються за маршрутами окупованої Херсонщини. "Сполучення з Кримом призупинено до 30 червня включно", - повідомили на автостанції.

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Колаборанти, яких окупанти поставили керувати транспортною сферою, підтвердили цю інформацію, пояснивши, що сполучення з Кримом призупинено на період ліквідації "надзвичайної ситуації".

Що було раніше:

  • У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.
  • Спочатку так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів.
  • Згодом колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими і міст не відновлять через 15-20 днів.

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Теми: КримХерсонська областьвійна
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