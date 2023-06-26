Окупанти припинили автобусне сполучення між Кримом та Херсонщиною

Окупанти заявили, що припинили автобусне сполучення між Кримом та Генічеськом Херсонщини начебто до 30 червня.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що перевізник окупованого Криму зупинив сполучення на маршрутах із Сімферополя, Джанкоя і Ялти.

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На разі на генічеській автостанції знаходяться тільки рейсові автобуси, що рухаються за маршрутами окупованої Херсонщини. "Сполучення з Кримом призупинено до 30 червня включно", - повідомили на автостанції.

Колаборанти, яких окупанти поставили керувати транспортною сферою, підтвердили цю інформацію, пояснивши, що сполучення з Кримом призупинено на період ліквідації "надзвичайної ситуації".

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