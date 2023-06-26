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Оккупанты прекратили автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной

Станислав ПогориловПонедельник, 26 июня 2023, 14:43
Оккупанты прекратили автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной
Поврежденный Чонгарский мост, фото коллаборантов

Оккупанты заявили, что прекратили автобусное сообщение между Крымом и Геническом Херсонщины якобы до 30 июня.

Источник: российские пропагандисты "ТАСС"

Детали: Сообщается, что перевозчик оккупированного Крыма остановил сообщение на маршрутах из Симферополя, Джанкоя и Ялты.

На данный момент на генической автостанции находятся только рейсовые автобусы, движущиеся по маршрутам оккупированной Херсонщины. "Сообщение с Крымом приостановлено до 30 июня включительно", - сообщили на автостанции.

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Коллаборационисты, которых оккупанты поставили руководить транспортной сферой, подтвердили эту информацию, объяснив, что сообщение с Крымом приостановлено на период ликвидации "чрезвычайной ситуации".

Что предшествовало:

  • В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
  • Сначала так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель.
  • Впоследствии коллаборационист и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что повреждения Чонгарского моста в результате обстрела оказались более серьезными и мост не восстановят через 15-20 дней.

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Темы: КрымХерсонская областьвойна
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