Оккупанты прекратили автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной

Оккупанты заявили, что прекратили автобусное сообщение между Крымом и Геническом Херсонщины якобы до 30 июня.

Источник: российские пропагандисты "ТАСС"

Детали: Сообщается, что перевозчик оккупированного Крыма остановил сообщение на маршрутах из Симферополя, Джанкоя и Ялты.

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На данный момент на генической автостанции находятся только рейсовые автобусы, движущиеся по маршрутам оккупированной Херсонщины. "Сообщение с Крымом приостановлено до 30 июня включительно", - сообщили на автостанции.

Коллаборационисты, которых оккупанты поставили руководить транспортной сферой, подтвердили эту информацию, объяснив, что сообщение с Крымом приостановлено на период ликвидации "чрезвычайной ситуации".

Что предшествовало:

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