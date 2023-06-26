У Білорусі вже будують табори для вагнерівців за 200 км від України – ЗМІ

У Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.

Джерело: російське видання "Вёрстка"

Деталі: За даними видання, перший табір на 8 тисяч людей зводять в розташованих за 200 км від кордону з Україною Осиповичах Могильовської області.

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За словами співрозмовника видання, працівникам поставили задачу побудувати табір площею 24 тисячі квадратних метрів дуже швидко. "Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати табір)", - сказав співрозмовник видання.

Близьке до керівництва області джерело видання підтвердило, що владі дано вказівку побудувати табір для ПВК у регіоні.

Інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують виданню і родичі вагнерівців.

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Одна з родичок із посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК "Вагнер", які залишилися в Ростові-на-Дону, спрямовують до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправлення в Білорусь "найімовірніше", але більше на зв'язок не виходив.

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