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У Білорусі вже будують табори для вагнерівців за 200 км від України – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 червня 2023, 16:43
У Білорусі вже будують табори для вагнерівців за 200 км від України – ЗМІ
Військова техніка вагнерівців у Ростові-на-Дону, фото: Getty Images

У Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.

Джерело: російське видання "Вёрстка"

Деталі: За даними видання, перший табір на 8 тисяч людей зводять в розташованих за 200 км від кордону з Україною Осиповичах Могильовської області.

За словами співрозмовника видання, працівникам поставили задачу побудувати табір площею 24 тисячі квадратних метрів дуже швидко. "Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати табір)", - сказав співрозмовник видання.

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Близьке до керівництва області джерело видання підтвердило, що владі дано вказівку побудувати табір для ПВК у регіоні.

Інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують виданню і родичі вагнерівців.

Одна з родичок із посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК "Вагнер", які залишилися в Ростові-на-Дону, спрямовують до Білорусі. Ще одна співрозмовниця видання розповіла, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправлення в Білорусь "найімовірніше", але більше на зв'язок не виходив.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито пішли "відновлювати справедливість".
  • В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
  • Проте Пригожин заявив, що нібито домовився через посередника самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і поїде у Білорусь, а всім своїм найманцям наказав розвертатися назад.
  • Попри обіцянку російська влада не закрила кримінальну справу проти Пригожина, ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот.

Теми: ВагнерПригожинБілорусь
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