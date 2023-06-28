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Резніков заявив, що резерви на фронті ще не задіяно і є успіхи, які не розголошують

Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 10:36
Резніков заявив, що резерви на фронті ще не задіяно і є успіхи, які не розголошують
Олексій Резніков, фото Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу й натякає, що нещодавні скромні здобутки – лише "превью" до набагато більшого наступу.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю "Financial Times"

Деталі: Резніков заявив, що деокупація групи сіл впродовж останніх тижнів було "не головною подією" в запланованому Києвом наступі.

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"Коли це станеться, ви всі це побачите... Всі побачать все", – сказав він, відмахнувшись від повідомлень ЗМІ про повільне просування проти добре укріплених російських позицій.

Міністр підтвердив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції.

За словами Резнікова, українська армія продовжує завдавати великих втрат російським військам, їхня "деградація" є інструментом, а звільнення українських земель – метою.

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Міністр оборони заявив, що українські війська досягли "певних успіхів", які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська. 

Пряма мова: "Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву".

Деталі: Водночас, Резніков попередив, що ця операція буде контрастувати з минулорічним приголомшливим розгромом російських військ у Києві, в Харківській області та в Херсоні. 

"Не можна очікувати дива в кожній операції", – сказав він.

FT зазначає, що українські війська зараз "промацують" лінії російської оборони й атакують у численних точках, щоб змусити Росію здогадуватися, де буде основний наступ.

27 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що в результаті контрнаступу Україна відвоювала у Росії близько 300 квадратних кілометрів. Це вдвічі більше, ніж офіційно оголосив Київ. 

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що успіхи на фронті "повільніші, ніж хотілося б". За його словами, восени теж був момент, коли контрнаступальні дії здавалися повільними, але згодом було просування вперед. 

Теми: контрнаступвійнаРезніков
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