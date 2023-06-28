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Резников заявил, что резервы на фронте еще не задействованы и есть успехи, которые не разглашают

Елена РощинаСреда, 28 июня 2023, 10:36
Резников заявил, что резервы на фронте еще не задействованы и есть успехи, которые не разглашают
Алексей Резников, фото Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и намекает, что недавние скромные достижения – лишь "превью" к гораздо большему наступлению.

Источник: Алексей Резников в интервью "Financial Times"

Детали: Резников заявил, что деоккупация группы сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении.

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят все", – сказал он, отмахнувшись от сообщений СМИ о медленном продвижении против хорошо укрепленных российских позиций.

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Министр подтвердил, что основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, которые недавно прошли обучение на западе и оснащены современными танками и бронемашинами НАТО, еще не были задействованы в операции.

По словам Резникова, украинская армия продолжает наносить большие потери российским войскам, их "деградация" является инструментом, а освобождение украинских земель – целью.

Министр обороны заявил, что украинские войска достигли "определенных успехов", которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска. 

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Прямая речь: "Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать дальше своему руководству".

Детали: В то же время, Резников предупредил, что эта операция будет контрастировать с прошлогодним потрясающим разгромом российских войск в Киеве, в Харьковской области и в Херсоне. 

"Нельзя ожидать чуда в каждой операции", – сказал он.

FT отмечает, что украинские войска сейчас "прощупывают" линии российской обороны и атакуют в многочисленных точках, чтобы заставить Россию догадываться, где будет основное наступление.

27 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в результате контрнаступления Украина отвоевала у России порядка 300 квадратных километров. Это вдвое больше, чем официально объявил Киев. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что успехи на фронте приходят "медленнее, чем хотелось бы". По его словам, осенью тоже был момент, когда контрнаступательные действия казались медленными, но впоследствии было продвижение вперед.

Темы: контрнаступлениевойнаРезников
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