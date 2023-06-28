Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Краматорску: количество погибших возросло до 11, среди них 3 детей

Станислав ПогориловСреда, 28 июня 2023, 17:15
Удар по Краматорску: количество погибших возросло до 11, среди них 3 детей
Фото Нацполиции

Количество убитых россиянами людей в Краматорске вечером 27 июня увеличилось с 10 до11, среди них 3 ребенка, 61 человек был ранен.

Источник: пресс-служба Нацполиции, мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook

Дословно: "10 убитых и 61 раненый в результате российской атаки на Краматорск.  Полицейские продолжают работать на месте обстрела. По состоянию на 11:30 известно о трех погибших детях и одном раненом малыше".

 

Детали: Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

Реклама:
 

На месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики, патрульные.

Обновлено в 17.08: Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что количество погибших увеличилось до 11 человек. Он не предоставил других подробностей.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
  • Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами "Искандер".
  • Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Темы: Краматорскжертвывоенные преступлениядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Краматорск
СБУ "по горячим следам" задержала наводчика удара РФ по Краматорску 27 июня
Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор
Удар по Краматорску: 9 погибших, в том числе дети, и 60 раненых
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: