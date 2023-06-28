Удар по Краматорску: количество погибших возросло до 11, среди них 3 детей

Количество убитых россиянами людей в Краматорске вечером 27 июня увеличилось с 10 до11, среди них 3 ребенка, 61 человек был ранен.

Источник: пресс-служба Нацполиции, мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook

Дословно: "10 убитых и 61 раненый в результате российской атаки на Краматорск. Полицейские продолжают работать на месте обстрела. По состоянию на 11:30 известно о трех погибших детях и одном раненом малыше".

Детали: Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

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На месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики, патрульные.

Обновлено в 17.08: Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что количество погибших увеличилось до 11 человек. Он не предоставил других подробностей.

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