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Удар по Краматорску: количество погибших возросло до 11, среди них 3 детей

Станислав ПогориловСреда, 28 июня 2023, 17:15
Удар по Краматорску: количество погибших возросло до 11, среди них 3 детей
Фото Нацполиции

Количество убитых россиянами людей в Краматорске вечером 27 июня увеличилось с 10 до11, среди них 3 ребенка, 61 человек был ранен.

Источник: пресс-служба Нацполиции, мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook

Дословно: "10 убитых и 61 раненый в результате российской атаки на Краматорск.  Полицейские продолжают работать на месте обстрела. По состоянию на 11:30 известно о трех погибших детях и одном раненом малыше".

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Детали: Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

 

На месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики, патрульные.

Обновлено в 17.08: Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что количество погибших увеличилось до 11 человек. Он не предоставил других подробностей.

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Что предшествовало:

  • Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
  • Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами "Искандер".
  • Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Темы: Краматорскжертвывоенные преступлениядети
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