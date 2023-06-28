Удар по Краматорску: количество погибших возросло до 11, среди них 3 детей
Количество убитых россиянами людей в Краматорске вечером 27 июня увеличилось с 10 до11, среди них 3 ребенка, 61 человек был ранен.
Источник: пресс-служба Нацполиции, мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook
Дословно: "10 убитых и 61 раненый в результате российской атаки на Краматорск. Полицейские продолжают работать на месте обстрела. По состоянию на 11:30 известно о трех погибших детях и одном раненом малыше".
Детали: Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.
На месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики, патрульные.
Обновлено в 17.08: Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что количество погибших увеличилось до 11 человек. Он не предоставил других подробностей.
Что предшествовало:
- Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
- Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами "Искандер".
- Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.