Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацкомісія уточнила щодо перейменування Запоріжжя: вирішувати – мешканцям

Валентина РоманенкоСереда, 28 червня 2023, 15:40
Нацкомісія уточнила щодо перейменування Запоріжжя: вирішувати – мешканцям
ілюстративне фото з Facebook

У Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що взялися розглядати питання про перейменування Запоріжжя після звернення від жителів міста.

Джерело: голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов на пресконференції 28 червня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Рішення комісії - це висловлені рекомендації, рішення комісії - це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування".

Деталі: Мозгунов наголосив, що рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органи місцевого самоврядування на проблеми.

Реклама:

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, членкиня Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах існують різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.

Водночас, за її словами, до Нацкомісії надійшли звернення, зокрема від мешканців Запоріжжя, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя", після чого комісія звернулася з цим питанням до робочої групи, яка займалася питаннями перейменування.

ВІДЕО ДНЯ

Новікова також повідомила, що серед членів робочої групи також були дискусії через питання та історичне підґрунтя назви міста.

Пряма мова: "Якщо чесно, спочатку ми не планували це слово взагалі розглядати і подавати в списках, але кожен громадянин країни має право на свою позицію.

Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і мешканців цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами і після цього вирішити, якою буде назва".

Передісторія:

  • 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Серед іншого до переліку потрапило й місто Запоріжжя.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати зазначене рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Теми: Запоріжжямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Запоріжжя
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Нацкомісія рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя
У Запоріжжі пролунав вибух – ЗМІ
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: