Нацкомісія уточнила щодо перейменування Запоріжжя: вирішувати – мешканцям

У Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що взялися розглядати питання про перейменування Запоріжжя після звернення від жителів міста.

Джерело: голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов на пресконференції 28 червня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Рішення комісії - це висловлені рекомендації, рішення комісії - це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування".

Деталі: Мозгунов наголосив, що рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органи місцевого самоврядування на проблеми.

Реклама:

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, членкиня Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах існують різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.

Водночас, за її словами, до Нацкомісії надійшли звернення, зокрема від мешканців Запоріжжя, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя", після чого комісія звернулася з цим питанням до робочої групи, яка займалася питаннями перейменування.

ВІДЕО ДНЯ

Новікова також повідомила, що серед членів робочої групи також були дискусії через питання та історичне підґрунтя назви міста.

Пряма мова: "Якщо чесно, спочатку ми не планували це слово взагалі розглядати і подавати в списках, але кожен громадянин країни має право на свою позицію.

Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і мешканців цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами і після цього вирішити, якою буде назва".

Передісторія: