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Нацкомиссия уточнила по переименованию Запорожья: решать – жителям

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 15:40
Нацкомиссия уточнила по переименованию Запорожья: решать – жителям
иллюстративное фото из Facebook

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявляют, что взялись рассматривать вопрос о переименовании Запорожья после обращения от жителей города.

Источник: глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов на пресс-конференции 28 июня, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Решение комиссии – это высказанные рекомендации, решение комиссии – это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должна решать община, органы местного самоуправления".

Детали: Мозгунов подчеркнул, что решение комиссии носят рекомендационных характер, чтобы обратить внимание органы местного самоуправления на проблемы.

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Что касается рекомендаций относительно города Запорожье, член Нацкомиссии по стандартам госязыка Ольга Новикова заявила, что на сегодня в научных кругах существуют разные толкования таких названий как "Запоріжжя" и "Запорожжя".

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и то название мы считаем правильным, они отвечают нормам украинского литературного языка", - добавила она.

В то же время, по ее словам, в Нацкомиссию поступили обращения, в частности от жителей Запорожья, с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" на "Запорожжя", после чего комиссия обратилась с этим вопросом к рабочей группе, которая занималась вопросами переименования.

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Новикова также сообщила, что среди членов рабочей группы также были дискуссии поэтому вопрос и исторической подоплеке названия города.

Прямая речь: "Если честно, сначала мы не планировали это слово вообще рассматривать и подавать в списках, но каждый гражданин страны имеет право на свою позицию.

Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить каким будет название".

Предыстория:

  • 27 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по изменению более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов Украины. Среди прочего в перечень попал и город Запорожье.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал отменить указанное решение Нацкомиссии по стандартам госязыка.

Темы: Запорожьеязык
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