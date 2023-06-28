Нацкомиссия уточнила по переименованию Запорожья: решать – жителям

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявляют, что взялись рассматривать вопрос о переименовании Запорожья после обращения от жителей города.

Источник: глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов на пресс-конференции 28 июня, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Решение комиссии – это высказанные рекомендации, решение комиссии – это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должна решать община, органы местного самоуправления".

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Детали: Мозгунов подчеркнул, что решение комиссии носят рекомендационных характер, чтобы обратить внимание органы местного самоуправления на проблемы.

Что касается рекомендаций относительно города Запорожье, член Нацкомиссии по стандартам госязыка Ольга Новикова заявила, что на сегодня в научных кругах существуют разные толкования таких названий как "Запоріжжя" и "Запорожжя".

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и то название мы считаем правильным, они отвечают нормам украинского литературного языка", - добавила она.

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В то же время, по ее словам, в Нацкомиссию поступили обращения, в частности от жителей Запорожья, с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" на "Запорожжя", после чего комиссия обратилась с этим вопросом к рабочей группе, которая занималась вопросами переименования.

Новикова также сообщила, что среди членов рабочей группы также были дискуссии поэтому вопрос и исторической подоплеке названия города.

Прямая речь: "Если честно, сначала мы не планировали это слово вообще рассматривать и подавать в списках, но каждый гражданин страны имеет право на свою позицию.

Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить каким будет название".

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