Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк
Среда, 28 июня 2023, 16:35
Военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Источник: начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала"
Прямая речь: "Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области".
Детали: Она добавила, что сейчас обязанности руководителя ТЦК выполняет заместитель Борисова, пока не назначат нового начальника. Процедура его поиска уже началась.
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По словам Гуменюк, сейчас Борисовым занимаются правоохранительные органы.
Что было раньше:
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
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