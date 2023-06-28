Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк

Военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области".

Детали: Она добавила, что сейчас обязанности руководителя ТЦК выполняет заместитель Борисова, пока не назначат нового начальника. Процедура его поиска уже началась.

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По словам Гуменюк, сейчас Борисовым занимаются правоохранительные органы.

Что было раньше:

В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.

После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.

Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.