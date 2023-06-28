Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк

Военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области".

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Детали: Она добавила, что сейчас обязанности руководителя ТЦК выполняет заместитель Борисова, пока не назначат нового начальника. Процедура его поиска уже началась.

По словам Гуменюк, сейчас Борисовым занимаются правоохранительные органы.

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